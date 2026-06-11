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لحظة بلحظة.. حفل افتتاح كأس العالم 2026.. تغطية حية

كتب : نهي خورشيد

08:04 م 11/06/2026 تعديل في 09:06 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جماهير المكسيك
  • عرض 9 صورة
    جماهير المكسيك
  • عرض 9 صورة
    ملعب الافتتاح
  • عرض 9 صورة
    جماهير المكسيك
  • عرض 9 صورة
    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 9 صورة
    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (1)
  • عرض 9 صورة
    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 9 صورة
    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (4)

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يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه حول العالم تغطية مباشرة لأبرز لقطات وأحداث حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة تاريخية تضم 48 منتخباً.


ويقام حفل افتتاح المونديال على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا بنحو 90 دقيقة.


وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS فعاليات حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS HD وbeIN MAX 1 وbeIN MAX 2، فيما أعلنت القناة الجزائرية الأولى إذاعة المباراة عبر البثين الأرضي والفضائي.


ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مشاهد ولقطات حفل افتتاح كأس العالم 2026 لحظة بلحظة

ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي قبل حفل إفتتاح كأس العالم 2026

ملعب أزتيكا قبل حفل إفتتاح كأس العالم 2026

تمائم كأس العالم في ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي

تمائم كأس العالم في ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي

وصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا

وصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا وصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا وصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا وصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا وصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا وصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا 3_Easy-Resize.comوصول الجماهير المكسيكية إلى ملعب أستيكا

وصول لاعبي المكسيك لملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي

وصول لاعبي المكسيك

انطلاق الحفل..

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