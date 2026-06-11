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"مليش دعوة".. فيديو مؤثر لطفل رفض والده استلامه يثير الجدل

كتب : رمضان يونس

09:12 م 11/06/2026 تعديل في 09:12 م

طفل رفض والده استلامه

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لاقى مقطع فيديو متداول يظهر فيه طفل وشقيق والدته خلال محاولة تسليمه لوالده تفاعلا كبيرا، بعدما رفض الأب استقباله، حيث أظهر الفيديو نقاشا بين الطرفين حول مسؤولية رعاية الطفل.

ظن الطفل "أحمد" أن والده لن يتخلى عنه كما فعلت الأم لكن الرد كان صادما " أنا مليش دعوة بيه .. المحامي اللي يتصرف ما بينا".

هذا المشهد القاس الذي لم يتخطى 60 ثانية وثقه أحد الجيران بهاتفه بعد محاولة فاشلة في إعادة الطفل لوالده " الواد يعمل إيه .. أنت رميته وأمه اتجوزت!!" ليرد الأب: لا مليش دعوة" لترد سيدة أخرى داخل المنزل: "أمه ملزمة بيه إحنا ملناش دعوة ومش هيدخل بيتنا".

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض علي الأب وزوجته وتوفير الحماية للطفل.


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طفل الأب حماية الطفل

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