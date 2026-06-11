أعلنت نقابة الإعلاميين، اليوم الخميس، استدعاء الإعلامي محمد الغيطي للتحقيق، على خلفية شكوى رسمية مقدمة من نقابة المهن التمثيلية بشأن ما تم تناوله في أحد البرامج التلفزيونية.

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشكوى إلى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ضد مقدم برنامج "البصمة" محمد الغيطي، اعتراضًا على تناول بعض الموضوعات المتعلقة بالفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، والتي رأت النقابة أنه لم يكن ينبغي التطرق إليها.

وبناءً على الشكوى، أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا باستدعاء "الغيطي" وإحالته للتحقيق وفقًا للإجراءات المتبعة داخل النقابة.

وأكدت نقابة الإعلاميين، في بيانها، ضرورة التزام جميع العاملين بالقطاع الإعلامي في الشعب الخمس (الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة الإعلامية) بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها.

اقرأ أيضًا:

"الإعلاميين" تعلن نتيجة التحقيق مع ريهام سعيد بشأن حلقة "كلاب الشوارع"

نقيب الإعلاميين: العقوبة آخر خطوة لضبط المشهد الإعلامي