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أعلن منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا التشكيلتين الرسميتين للمباراة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.



تفاصيل مباراة افتتاح كأس العالم 2026



ويستضيف ملعب أزتيكا مواجهة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كوريا الجنوبية والتشيك.



تشكيل منتخب المكسيك في افتتاح كأس العالم 2026



حراسة المرمى: راؤول رنجل.

خط الدفاع: خوسيه أورتيز، جون فاسكيز، سيزار مونتيس، إسرائيل رييس.

خط الوسط: برايان جوتيريز، إريك ليرة، ألفارو فيدالجو.

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.



فيما يخوض منتخب جنوب إفريقيا المباراة بالتشكيل الآتي:



حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، إيم أوكون، مبكيزيلي مبوكازي، نكوسيناثي سيبسي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثول، جايدن آدامز.

خط الهجوم: لايلي فوستر، إقرام راينرز.

وتقام النسخة الجديدة من المونديال لأول مرة في التاريخ بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخباً.

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