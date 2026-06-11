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الصحة العالمية: خطر انتقال إيبولا في دول كأس العالم "منخفض"

كتب : مصراوي

09:15 م 11/06/2026

منظمة الصحة العالمية

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتقال فيروس إيبولا في أوروبا وفي الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم، الذي تستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافته، يُعد منخفضا، رغم تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الدكتور هانس هنري كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن أوروبا وأمريكا الشمالية لا تسجلان حاليا أي حالات إصابة، مشيرا إلى أن معظم الإصابات تتركز في مناطق نائية من الكونغو الديمقراطية، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة 676 حالة، إضافة إلى 19 إصابة في أوغندا مرتبطة بالسفر ووفاتين.

وأوضح أن إيبولا لا ينتقل عبر الهواء بل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم، وأن إجراءات الفحص الصحي مطبقة على المسافرين من المناطق المتأثرة، مع التأكيد على أن المصابين لا يكونون معديين إلا عند ظهور الأعراض.

ودعا المسؤول الأممي إلى عدم فرض قيود على السفر، مع التأكيد على أهمية مكافحة الوصم المرتبط بالمرض، مشددا على أن "انتشار إيبولا لا تحدده الجنسية أو العرق"، وأن الوعي والتعامل الإنساني يسهمان في السيطرة على التفشي وضمان سلامة المسافرين والفعاليات الرياضية.

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الولايات المتحدة فيروس إيبولا إيبولا

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