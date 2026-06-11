مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

المكسيك

- -
22:00

جنوب أفريقيا

مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

0 4
03:00

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي

كتب : محمد الميموني

07:26 م 11/06/2026 تعديل في 08:06 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    2222
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (1)_6
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (1)_1
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (4)_4
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (3)_8
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (5)_10
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (5)_5
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (2)_7
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (6)_12
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (6)_11
  • عرض 12 صورة
    تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي (7)_13

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعليق من زوجة وليد سليمان على منصب وائل جمعة

ونشرت ياسمين أمل، اليوم الخميس، صورة لوائل جمعة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها بعبارة: "بالتوفيق يارب"، في رسالة دعم ومساندة للصخرة بعد عودته إلى أحد المناصب الإدارية داخل القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال الأيام الماضية تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة، خلفًا لوليد صلاح الدين الذي غادر منصبه بالتزامن مع رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة ييس توروب.

وائل جمعة يبدأ مهامه داخل الأهلي

ووصل وائل جمعة إلى القاهرة مساء الأربعاء قادمًا من قطر، بعد إنهاء ارتباطه المهني مع شبكة "بي إن سبورتس"، تمهيدًا لبدء مهامه الجديدة داخل الأهلي.

ومن المنتظر أن يعقد مدير الكرة الجديد عدة جلسات تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، من أجل وضع التصورات الخاصة بالموسم المقبل، وإعداد اللائحة الداخلية للفريق، إلى جانب الترتيب لمعسكر الإعداد الصيفي.

عموتة يقترب من الظهور الأول مع الأهلي

وفي سياق متصل، يترقب مسؤولو الأهلي وصول المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي تم التعاقد معه لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا بمقره في الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد لوسائل الإعلام، حيث سيتحدث عموتة عن أهدافه مع الفريق وأسباب موافقته على تولي المهمة، وخطته لقيادة الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ ايضًا:

بعد منعه من المونديال.. تعيين الصومالي عمر أرتان حكمًا لمباراة كأس السوبر الأوروبي

ثعابين سامة تحاصر معسكر سويسرا قبل انطلاق كأس العالم 2026.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة وليد سليمان وائل جمعة الأهلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سر "البودرة السحرية".. كواليس إغلاق محل غش عصير القصب فى طوخ -صور
أخبار المحافظات

سر "البودرة السحرية".. كواليس إغلاق محل غش عصير القصب فى طوخ -صور
ترامب يعلن إلغاء الضربات المقررة على إيران الليلة
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن إلغاء الضربات المقررة على إيران الليلة
رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص
أخبار مصر

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص
الشرطي إيريك هدسون لمصراوي: محمد صلاح متواضع ولن أنسي هذه التجربة
كأس العالم 2026

الشرطي إيريك هدسون لمصراوي: محمد صلاح متواضع ولن أنسي هذه التجربة
اعترضت على التصوير فألقت زجاجة تجاه السيارة.. تفاصيل فيديو الوراق
حوادث وقضايا

اعترضت على التصوير فألقت زجاجة تجاه السيارة.. تفاصيل فيديو الوراق

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟