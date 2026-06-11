تعليق من زوجة وليد سليمان بعد تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي

تعليق من زوجة وليد سليمان على منصب وائل جمعة

ونشرت ياسمين أمل، اليوم الخميس، صورة لوائل جمعة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها بعبارة: "بالتوفيق يارب"، في رسالة دعم ومساندة للصخرة بعد عودته إلى أحد المناصب الإدارية داخل القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال الأيام الماضية تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة، خلفًا لوليد صلاح الدين الذي غادر منصبه بالتزامن مع رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة ييس توروب.

وائل جمعة يبدأ مهامه داخل الأهلي

ووصل وائل جمعة إلى القاهرة مساء الأربعاء قادمًا من قطر، بعد إنهاء ارتباطه المهني مع شبكة "بي إن سبورتس"، تمهيدًا لبدء مهامه الجديدة داخل الأهلي.

ومن المنتظر أن يعقد مدير الكرة الجديد عدة جلسات تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، من أجل وضع التصورات الخاصة بالموسم المقبل، وإعداد اللائحة الداخلية للفريق، إلى جانب الترتيب لمعسكر الإعداد الصيفي.

عموتة يقترب من الظهور الأول مع الأهلي

وفي سياق متصل، يترقب مسؤولو الأهلي وصول المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي تم التعاقد معه لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا بمقره في الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد لوسائل الإعلام، حيث سيتحدث عموتة عن أهدافه مع الفريق وأسباب موافقته على تولي المهمة، وخطته لقيادة الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

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