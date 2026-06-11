يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم، إذ يعمل هذا المعدن على موازنة تأثير الصوديوم وتقليل احتباس السوائل في الجسم. وتشمل أبرز مصادر البوتاسيوم بعض المشروبات مثل عصائر الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الحليب والقهوة، وفقًا لما ذكره موقع "health".



ما الكمية الموصى بها من البوتاسيوم؟



تبلغ الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم للبالغين والأطفال من عمر 4 سنوات فأكثر حوالي 4700 ملغ يوميًا، بينما توصي بعض الجهات الصحية بتناول ما بين 3500 و5000 مليجرام يوميًا لدعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.



1. عصير البرقوق



يحتوي كوب واحد من عصير البرقوق على نحو 707 مليجرام من البوتاسيوم، أي ما يقارب 15% من الاحتياج اليومي الموصى به. ويتميز هذا العصير بغناه بالحديد والمغنيسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا غذائيًا داعمًا للصحة العامة. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي صحي قد يساهم في خفض ضغط الدم، إلى جانب دوره المحتمل في تقليل مستويات الكوليسترول. كما يُعرف عصير البرقوق بفوائده في تحسين الهضم وعلاج الإمساك بفضل محتواه من الألياف والبوليفينولات التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

2. عصير الجزر



يوفر كوب واحد من عصير الجزر حوالي 689 مليجرام من البوتاسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات A وC وE، والتي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة تدعم صحة القلب. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن تناول العصائر الغنية بهذه الفيتامينات قد يحسن تدفق الدم ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول، كما أن فيتامين C قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



3. عصير الرمان



يحتوي كوب من عصير الرمان على نحو 533 مليجرام من البوتاسيوم، ويُعرف بطعمه اللاذع وفوائده الصحية المتعددة. فقد أظهرت مراجعات بحثية أن تناول حوالي 10 أونصات يوميًا قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي، بينما قد تساعد الكميات الأكبر في تقليل الضغط الانبساطي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. كما يحتوي عصير الرمان على البوليفينولات التي تساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، إضافة إلى إمكانية رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).



4. عصير الطماطم



يوفر كوب من عصير الطماطم نحو 527 مليجرام من البوتاسيوم، خاصة عند تناوله دون إضافة ملح. كما يحتوي على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي قد يساهم في خفض ضغط الدم. ويعمل الليكوبين على تقليل إنتاج مادة الأنجيوتنسين II التي تسبب تضيق الأوعية الدموية، كما يعزز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على ارتخاء الأوعية وتحسين تدفق الدم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.



5. عصير البرتقال



يحتوي كوب من عصير البرتقال المدعم على حوالي 443 مليجرام من البوتاسيوم، إلى جانب كونه مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة. كما يحتوي على مركبات نباتية مثل الهيسبيريدين و النارينجين، والتي قد تساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول عصير البرتقال يوميًا قد يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

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