بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية فحص مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة اعتداء على سيدة داخل فناء إحدى المدارس الإعدادية بقرية الديدمون التابعة لمركز فاقوس.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن الواقعة حدثت عقب انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحان مادة العلوم، فيما تداول مستخدمو وسائل التواصل روايات تفيد بأن السيدة المعتدى عليها معلمة بالمدرسة وأن الواقعة جاءت بسبب رفضها السماح بالغش داخل اللجنة.

أوضح مصدر أمني، أن الجهات المختصة تتابع ما أُثير بشأن الواقعة، وتُجري أعمال الفحص والتحري اللازمة للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد كافة الملابسات والأسباب التي أدت الواقعة والتعدي على السيدة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة المعنية تواصل جمع المعلومات ومراجعة التفاصيل المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعليم الشرقية تنفي الاعتداء على معلمة

فى سياق متصل، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، توضيحاً هاماً بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السيدة المعتدى عليها ليست "معلمة" بالمدرسة .

وأفادت المديرية بأن الفيديو المتداول رصد مشاجرة نشبت بين بعض أولياء الأمور أمام مدرسة "ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وذلك بالتزامن مع انتهاء وقت امتحان الشهادة الإعدادية وخروج الطلاب من بوابات لجنة الامتحان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن المشاجرة حدثت بالكامل خارج المقر والأسوار الامتحانية، وتضمنت أطرافاً من أولياء الأمور الذين تبين وجود خلافات شخصية وعائلية سابقة بينهم، مشيرة إلى أن الامتحانات سارت بانتظام ولم ترد أي شكاوى رسمية من قبل الملاحظين أو رئيس اللجنة والعاملين بالمدرسة بخصوص هذا الشأن.