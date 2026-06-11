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غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر على مدار يومين - تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

09:16 م 11/06/2026

كوبري-6أكتوبر

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أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بأعمال توسعة وتطوير كوبري 6 أكتوبر ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية للكوبري في الاتجاهين بنطاق المحافظة، سيتم تنفيذ غلق جزئي بالتناوب بعدد من القطاعات بالكوبري على مدار يومين.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الأعمال ستُنفذ على مرحلتين؛ الأولى يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026 بالاتجاه القادم من مطلع البطل أحمد عبدالعزيز وحتى أعلى النيل بنطاق محافظة الجيزة من الساعة الواحدة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا لكل يوم
والثانية يوم السبت 13 يونيو 2026 بالاتجاه القادم من أعلى النيل وحتى منزل البطل أحمد عبدالعزيز وذلك خلال الفترة من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا لكل يوم.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة، لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والمرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بقائدي المركبات الالتزام باللوحات الإرشادية ، حفاظًا على سلامتهم وضمان انتظام الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

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محافظة الجيزة كوبري 6 أكتوبر تحويلات مرورية

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