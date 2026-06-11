أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير المديرية، تخصيص عدد من المقار لاستقبال طلبات اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 (الدور الأول).

وأوضحت المديرية، أن استقبال طلبات الاعتذار سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو 2026 ويستمر حتى الثلاثاء 16 يونيو 2026، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

وأكدت المديرية أن إجراءات تلقي الاعتذارات ستتم بنفس الآلية التي جرى العمل بها خلال العام الماضي، بما يضمن سرعة فحص الطلبات وإنجاز الإجراءات في إطار من التنظيم والدقة.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حرصها على توفير جميع التيسيرات اللازمة للمعلمين والعاملين المتقدمين بطلبات الاعتذار، بما يسهم في حسن سير العمل واستكمال الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

ودعت المديرية الراغبين في التقدم بطلبات الاعتذار إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتوجه إلى مقار اللجان المخصصة، مع استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا للتعليمات المنظمة.