تعد الفراولة والموز من الفواكه الأكثر استهلاكا حول العالم، لما يتمتعان به من قيمة غذائية عالية ومحتوى غني بالفيتامينات والمعادن والألياف.

ورغم تشابههما في العديد من العناصر الغذائية، فإن لكل منهما فوائد مختلفة تجعله مناسبا لأهداف صحية محددة، سواء فيما يتعلق بالتحكم في مستويات السكر بالدم أو تعزيز الطاقة والنشاط.

وبحسب موقع "Verywell Health"، تختلف استجابة الجسم لكل من الفراولة والموز نتيجة اختلاف تركيبهما الغذائي، إذ تتميز الفراولة بقدرتها على دعم استقرار سكر الدم، بينما يعرف الموز بكونه مصدرا سريعا للطاقة.

الفراولة تدعم استقرار سكر الدم

تعد الفراولة خيارا مناسبا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم، بفضل انخفاض مؤشرها الجلايسيمي مقارنة بالموز، ما يساعد على تجنب الارتفاعات السريعة في مستويات الجلوكوز.

كما تحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات ونسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تسهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

وتتميز الفراولة أيضا بغناها بمضادات الأكسدة، خاصة فيتامين "سي" والأنثوسيانين، اللذين يرتبطان بدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات والمساعدة في تحسين عمليات التمثيل الغذائي.

الموز مصدر سريع للطاقة

على الجانب الآخر، يعد الموز من أفضل الفواكه لمن يحتاجون إلى دفعة سريعة من الطاقة، نظرا لاحتوائه على نسبة أعلى من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية مقارنة بالفراولة.

كما يوفر الموز كميات جيدة من البوتاسيوم، الذي يلعب دورا مهما في دعم وظائف العضلات والأعصاب، إلى جانب فيتامين B6 الذي يساعد الجسم على تحويل الغذاء إلى طاقة قابلة للاستخدام خلال الأنشطة اليومية والبدنية.

فوائد صحية تتجاوز السكر والطاقة

لا تقتصر فوائد الفراولة على تنظيم مستويات السكر في الدم، بل تمتد لتشمل دعم صحة القلب والمساهمة في الحفاظ على توازن الدهون داخل الجسم.

أما الموز، فيرتبط بتحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالامتلاء، فضلا عن دوره في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على النشاط والحيوية على مدار اليوم.

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