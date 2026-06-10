

تعد أمراض القلب والسكتات الدماغية من أبرز أسباب الوفاة حول العالم، إلا أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض خطر الإصابة بها والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب موقع "ويب ميد"، توصي جمعية القلب الأميركية باتباع ما يعرف بـ"الخطوات السبع البسيطة للحياة"، وهي مجموعة من العادات الصحية التي تساعد على تعزيز صحة القلب وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراضه.

كيف تحافظ على قلبك وتقلل مخاطر الأمراض المزمنة؟

ممارسة النشاط البدني بانتظام

يوصي الخبراء بممارسة 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل، مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة من التمارين المكثفة كالجري. ويساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم وتعزيز كفاءة القلب.

اتباع نظام غذائي صحي

يعتمد النظام الغذائي الصحي على الإكثار من الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، مع تقليل الأطعمة فائقة المعالجة الغنية بالسكريات المضافة والدهون غير الصحية والمواد الحافظة.

الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والشرايين، فيما يساهم التوقف عنه في تحسين صحة القلب والرئتين وتقليل احتمالات الإصابة بالمضاعفات الخطيرة.

الحفاظ على وزن صحي

يساعد الحفاظ على الوزن المناسب في تقليل الضغط على القلب والأوعية الدموية، كما يحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.

ضبط مستويات ضغط الدم

يعتبر ضغط الدم من أهم المؤشرات المرتبطة بصحة القلب، لذلك ينصح الأطباء بالحفاظ عليه ضمن المعدلات الطبيعية التي تقل عن 120/80 ملم زئبق.

مراقبة الكوليسترول بانتظام

يساهم الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية في تقليل تراكم الدهون داخل الشرايين، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب ويحد من مخاطر الجلطات.

التحكم في مستويات سكر الدم

يلعب ضبط مستويات السكر دورا مهما في حماية الأوعية الدموية والقلب، خاصة أن ارتفاعه لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.





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