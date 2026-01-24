إعلان

جمال شعبان يكشف مفاجأة لعشاق الشاي.. 6 فوائد صحية مذهلة

كتبت- أسماء مرسي:

02:30 م 24/01/2026

جمال شعبان يكشف مفاجأة لعشاق الشاي.. 6 فوائد صحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشاي من أكثر المشروبات انتشارا حول العالم، لما يتمتع به من مذاق مميز وفوائد صحية متعددة، فضلا عن سهولة تحضيره، ما جعله جزءا أساسيا من الروتين اليومي لدى ملايين الأشخاص.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، عن مجموعة من الفوائد الصحية المذهلة لتناول الشاي، معتبرا أنها تمثل بشرى سارة لعشّاق هذا المشروب الشائع.

وأوضح " شعبان" أن شرب الشاي الأسود أو الأخضر دون إضافة سكر، مع مراعاة تناوله بعد مرور نحو نصف ساعة على الأقل بعد تناول الطعام، من العادات الصحية المفيدة للجسم.

وأشار إلى أن الالتزام بتناول الشاي بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 أكواب يوميا يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الصحية المهمة، أبرزها:

تقليل الالتهابات والحد من تصلب الشرايين.

خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

الوقاية من أزمات القلب.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تقوية الخلايا الجذعية.

المساعدة على ترطيب الجسم.

فوائد الشاي جمال شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
توجيه عاجل من السيسي بشأن استخدام الموبايل للأطفال
أخبار مصر

توجيه عاجل من السيسي بشأن استخدام الموبايل للأطفال

رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
زووم

رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام