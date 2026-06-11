تلقى نادي الزمالك دعوة رسمية من نادي الأفريقي التونسي، لخوض مباراتين وديتين بين الفريقين في إطار احتفالي بمناسبة تتويج كل منهما بلقب الدوري المحلي خلال الموسم المنقضي في مصر وتونس.



ووجه مجلس إدارة النادي الأفريقي خطاباً رسمياً إلى نظيره في الزمالك، تضمن التهنئة بتتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري المصري لموسم 2025-2026، إلى جانب اقتراح إقامة مباراتين وديتين تجمع الفريقين في أجواء احتفالية.



وفي المقابل، حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه التهنئة إلى الدكتور محسن الطرابلسي رئيس النادي الأفريقي بمناسبة تتويج الفريق التونسي بلقب الدوري المحلي خلال الفترة الماضية.



تفاصيل وديتي الزمالك والأفريقي



وبحسب الدعوة، من المقرر أن تقام المباراة الودية الأولى في تونس خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، على أن تقام المباراة الثانية في مصر في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً بما يتناسب مع ارتباطات الناديين.



وأكد النادي الأفريقي في خطابه أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الناديين، واحتفاءً بالإنجاز الذي حققه كل فريق بتتويجه بلقب الدوري في بلاده.



ومن جانبها، تدرس إدارة نادي الزمالك الدعوة في الوقت الحالي بالتنسيق مع قطاع الكرة، من أجل تقييم كافة الجوانب الفنية والتنظيمية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن خوض المباراتين الوديتين.

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