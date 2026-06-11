كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة ريدينغ البريطانية أن بعض أنواع الفواكه والخضروات تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والوقاية من أمراضه.



وبحث الفريق العلمي في أنماط الغذاء لأكثر من 30 ألف شخص في بريطانيا والولايات المتحدة، مع الاعتماد على مؤشرات حيوية دقيقة، وتبين أن غالبية المشاركين لا يحصلون على كميات كافية من مركبات الفلافانولات، وهي مواد طبيعية تُسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى لدى من يلتزمون بتناول الحصة اليومية الموصى بها من الفواكه والخضروات، نقلا عن ما ذكره"لينتا.رو".



وأوضحت النتائج أن بعض الأطعمة تحتوي على نسب أعلى من الفلا فينولات مقارنة بغيرها، ومن أبرزها، الخوخ، والتوت البري، وتوت العليق، والشاي الأخضر، والفاصوليا، والكرز، بالإضافة إلى التفاح مع قشره.



وأكد الباحثون أن جودة الاختيارات الغذائية قد تكون أكثر تأثيرًا من مجرد زيادة الكمية الإجمالية من الفواكه والخضروات، مشيرين إلى أن إضافة كميات بسيطة من أطعمة مثل حفنة من التوت، أو كوب من الشاي الأخضر، أو كمية صغيرة من الفاصوليا يمكن أن يرفع بشكل ملحوظ من استهلاك هذه المركبات المفيدة.



ويرى معدو الدراسة أن التوصيات الغذائية الحالية التي تعتمد على قاعدة "خمس حصص يوميًا" قد تحتاج إلى مراجعة وتطوير، بحيث تركز بشكل أكبر على نوعية الأطعمة وليس فقط كميتها، بما يساهم في تعزيز فعاليتها في تقليل مخاطر أمراض القلب.



وفي سياق متصل، أشارت دراسة أخرى أجراها باحثون من بريطانيا وتركيا إلى أن تناول مستخلص الكشمش الأسود قد يساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية بشكل مؤقت لدى بعض الرجال الأصحاء.

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