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تلقى أسود الأطلس صدمة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعدما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استبعاد الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من القائمة النهائية المشاركة بسبب الإصابة.

وجاء قرار الاستبعاد قبل ساعات من انطلاق البطولة، إذ سيتم تعويضهما بكلاً من المدافع مروان سعدان والمهاجم أمين السباعي.



تفاصيل إصابات منتخب المغرب

ويغيب نايف أكرد عن الملاعب منذ شهر مارس الماضي بعد تعرضه لإصابة قوية استدعت خضوعه لعملية جراحية، إذ كان الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد وهبي يترقب جاهزيته حتى اللحظات الأخيرة، ليحسم غيابه رسمياً عن البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي السياق ذاته، تعرض عبد الصمد الزلزولي لإصابة خلال المباراة الودية الأخيرة التي جمعت المنتخب المغربي بالنرويج مطلع الأسبوع الجاري، إثر اصطدام مع زميله شادي رياض مما أدى إلى استبعاده من القائمة النهائية.



موعد مباراة المغرب الأولى في كأس العالم

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل، وذلك على ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد المقبل.

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