4 فوائد مذهلة لتناول العنب الأخضر- تعرف عليها

العنب من الفواكه التي تمنح الجسم فوائد صحية متعددة، من حماية البشرة والعيون إلى تعزيز صحة القلب والوقاية من السكري، ما يجعله إضافة ممتازة لنظامك الغذائي اليومي.

وفقا لموقع "health"، إليك فوائد تناول العنب الأخضر:

تعزيز صحة البشرة

العنب يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ما يمنع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

دعم صحة القلب

العنب، خاصة الأحمر، غني بالبوتاسيوم والألياف التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. تناول العنب بانتظام يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الجلطات.

الوقاية من مرض السكري

كما أنه خيارًا ممتازًا لمرضى السكري لأنه منخفض في المؤشر الجلايسيمي، ومركب الريسفيراترول، الموجود في قشور العنب الأحمر والبنفسجي، يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

تحسين صحة البصر

يحتوي أيضا على مركبات نباتية مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي شبكية العين وتقلل من خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، كما أنها تحمي العينين من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.

