القبض على طالب يروج لبيع الصواعق "أون لاين"

كشفت التحريات الأمنية ملابسات منشور متداول بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الترويج لبيع صواعق كهربائية.

بالفحص تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها طالب مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

عثر بحوزته على (هاتف محمول "وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى" - صاعق كهربائى – 21 قالب فارغ لصاعق - الأدوات المستخدمة فى التصنيع – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

بمواجهته اعترف بتصنيع الصواعق الكهربائية والاتجار بها بقصد تحقيق الربح المادى والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.