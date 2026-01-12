مع موجة العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد حاليا، تتأثر الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل مرضى الحساسية والربو، وكبار السن، والأطفال، إذ يؤدي ارتفاع الأتربة في الهواء إلى مشكلات صحية، ما يستدعي اتباع بعض النصائح للحد من آثارها السلبية، وفقا لموقع "onlymyhealth".

تأثير العاصفة الترابية على الصحة:

تفاقم الحساسية ونوبات الربو

العواصف الترابية محفزا قويا لنوبات الحساسية والربو، إذ تحتوي على جزيئات دقيقة تصل مباشرة إلى الجهاز التنفسي، ويؤدي استنشاقها إلى تهيج الشعب الهوائية، وضيق التنفس، وسعال حاد، وتتطور الحالة إلى نوبات ربو شديدة.

مشكلات وتهيج الجلد

تتسبب جزيئات الغبار في فقدان البشرة زيوتها الطبيعية، ما يؤدي إلى الجفاف، والاحمرار، والحكة، وظهور طفح جلدي أو حساسية، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة.

مخاطر على القلب والأوعية الدموية

الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء تدخل مجرى الدم، ما يزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية، ويرفع احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، واضطرابات القلب، والسكتات الدماغية، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب.

التهابات واضطرابات العين

تؤدي الأتربة المتطايرة إلى تهيج العين، وحدوث التهابات، أو خدوش في القرنية، نتيجة دخول الجسيمات الدقيقة إليها، ما يسبب احمرارا، وحرقانا، وزيادة في إفراز الدموع.

إرشادات وقائية لتقليل المخاطر

البقاء في المنازل قدر الإمكان

يُنصح مرضى الحساسية والربو، وكبار السن، والأطفال بتجنب الخروج أثناء العاصفة الترابية، خاصة في فترات الذروة، للحد من التعرض المباشر للهواء الملوث.

ارتداء الكمامات والنظارات الواقية

عند الاضطرار للخروج، يُفضل ارتداء كمامة، إلى جانب نظارات واقية لحماية العينين من الغبار.

الحفاظ على ترطيب الجسم

شرب كميات كافية من الماء يساعد على ترطيب الشعب الهوائية، وتخفيف حدة التهيج، والمساعدة في طرد الملوثات من الجسم.

تحسين جودة الهواء داخل المنزل

يُنصح بإغلاق الأبواب والنوافذ، واستخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات عالية الكفاءة، مع تنظيف أو استبدال فلاتر التكييف بانتظام لمنع تراكم الغبار داخل المنزل.

تقليل الغبار داخل المنزل

يجب تنظيف المنزل بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية وقطع قماش مبللة أو من الألياف الدقيقة، لتجنب تطاير الغبار في الهواء، مع غسل أغطية الفراش بالماء الساخن للقضاء على عث الغبار ومسببات الحساسية.

تجنب الأنشطة الخارجية

يفضل تأجيل ممارسة الرياضة أو الأنشطة الخارجية خلال فترات العواصف الترابية، واستبدالها بأنشطة داخلية آمنة.

استشارة الطبيب عند ظهور أعراض مقلقة

في حال الشعور بضيق تنفس، أو سعال شديد، أو تهيج مستمر في العين أو الجلد، يجب مراجعة الطبيب فورا، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة والأطفال، لتجنب أي مضاعفات خطيرة.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟

10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د



