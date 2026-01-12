75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حواره مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، إنه تم توقيع اتفاق منذ شهرين مع 55 شركة لفتح مراكز تعمل على توفير 75 ألف وظيفة للشباب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي أوائل شهر نوفمبر، وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقيات مع 55 شركة للتوسع في إنشاء مراكز تعهيد داخل مصر في خطوة تستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات، للعمل مع عملاء هذه الشركات في أسواق خارجية، بما يعزز من تصدير الخدمات الرقمية المصرية.

وهذه الاتفاقيات كشفت عن طلب متزايد على الكوادر المؤهلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع تحول التكنولوجيا إلى عنصر أساسي في جميع قطاعات الدولة، من الزراعة والخدمات المالية، إلى الصحة والتعليم والصناعة.

تأهيل "الرواد الرقميون".. كل ما تريد معرفته

ومع اتساع فرص العمل، برز التحدي الأهم: من يشغل هذه الوظائف؟

هنا جاء تحرك وزارة الاتصالات، التي بدأت العمل على خلق "العرض" الموازي للطلب، عبر إعداد كوادر قادرة على الالتحاق بهذه الفرص الجديدة.

وتعمل الوزارة من خلال مبادرة "الرواد الرقميون" على إعداد جيل جديد من المتخصصين في مجالات متعددة، تشمل الأمن السيبراني، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والفنون الرقمية، وفقًا لميول المتدربين وقدراتهم.

ولا يقتصر التأهيل على التدريب التقني فقط، بل يمتد إلى تنمية المهارات الشخصية مثل العمل الجماعي، والتواصل مع ثقافات مختلفة، وإدارة الوقت، والالتزام بالمواعيد، والعمل تحت ضغط، إلى جانب التدريب على المهارات اللغوية.

وتُختتم رحلة التأهيل بتدريب عملي داخل الشركات، لضمان جاهزية المتدربين للاندماج مباشرة في سوق العمل المحلي والدولي، في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات نموًا متسارعًا.

وتُعد مبادرة "الرواد الرقميون" منحة تدريبية مجانية، يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية، إلى جانب شركات متخصصة في تنمية المهارات الشخصية واللغوية، وعدد من الجامعات الدولية.

وتقدم المبادرة حزمة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، في تخصصات تشمل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والشبكات، والبنية التحتية التكنولوجية، والأمن السيبراني، والنظم المدمجة والإلكترونيات، والفنون الرقمية.

وتضم المبادرة عدة مسارات تدريبية، تشمل برنامج الدبلوم المكثف لمدة 4 أشهر، والدبلوم المتخصص لمدة 9 أشهر، والماجستير المهني لمدة 12 شهرًا، إلى جانب برنامج ماجستير العلوم لمدة 24 شهرًا.

وفي إطار تنفيذ المبادرة، وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرات تفاهم مع 30 شركة محلية وعالمية متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتوفر المبادرة إقامة كاملة للمستفيدين في أماكن مجهزة، حيث سيتم استخدام مباني الكلية الحربية بمصر الجديدة بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف المبادرة قبول نحو 5 آلاف طالب سنويًا، فيما تصل تكلفة تجهيز أماكن الإقامة والدراسة إلى 3 مليارات جنيه، بينما تبلغ تكلفة البرامج التدريبية السنوية نحو مليار جنيه.

وأُغلق باب التقديم للمبادرة في 26 يونيو 2025.

