رئيس مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لمنصب وكيل مجلس النواب

محمد أبو بكر

04:57 م 12/01/2026

المستشار هشام بدوي

كتب – محمد أبو بكر:

أُعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين لشغل منصب وكيلي مجلس النواب، ضمن إجراءات تشكيل هيئة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الجديد.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، والنائب الدكتور محمد محمد الوحش، إلى جانب النائبة سحر عتمان، والنائب إسلام فوزي، والدكتور عوض أبو النجا.

وتُجرى الانتخابات على منصب وكيلي مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، في جلسة عامة يُدلي خلالها الأعضاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم ضمن هيئة المكتب.

هشام بدوي مجلس النواب عاصم الجزار وزير الإسكان حزب الجبهة الوطنية

