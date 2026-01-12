مباريات الأمس
"كشر عن أنيابه".. حفيظ دراجي يتغنى بمصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

12:03 م 12/01/2026

تغني المعلق الجزائري حفيظ دراجي المستوى الذي ظهر عليه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونجاحه في التأهل لدور نصف النهائي.

وقال حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "منتخب مصر كشر عن أنيابه مصر، ذكّرنا بمصر الأمس، التي تمتلك ثقافة وتقاليد كروية كبيرة في البطولات القارية، مهما كانت الظروف أو قوة المنافسين".

وأختتم: "مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا مثل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ".

وتمكن الفراعنة من التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا بعد تخطي عقبة كوت ديفوار، ليكونوا على موعد يوم الأربعاء المقبل مع السنغال.

