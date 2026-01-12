مباريات الأمس
"عرفنا نضحك عليهم".. رضاعبد العال يعلق على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار

كتب - محمد الميموني:

10:00 ص 12/01/2026
تحدث رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق على فوز منتخب مصر على كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال رضا عبد العال، خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "مبروك للكابتن حسام حسن ولاعبي منتخب مصر على الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف عبد العال: "مكناش متوقعين نفوز على منتخب كوت ديفوار والحمد لله على الفوز المستحق لاعيبه كانت رجاله وعرفنا نضحك على اللاعبين الأفارقة".

وأكد عبد العال، أن محمد صلاح هو اللاعب التاريخي لمنتخب الفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز المستحق على كوت ديفوار بثلاث أهداف مقابل هدفين، وسيلاقي منتخب السنغال في مباراة يوم الأربعاء، 7 مساء.

رضا عبد العال منتخب مصر مصر وكوت ديفوار مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

