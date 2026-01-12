عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ومتابعة خطط الإنتاج والتوريد بما يضمن توافر زيوت الطعام بجودة عالية وكميات كافية في الأسواق، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.

وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع أن صناعة زيوت الطعام تمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، وانتظام العملية الإنتاجية وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح "فاروق"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستعدادات الشركات التابعة لاستقبال شهر رمضان، سواء من حيث زيادة معدلات الإنتاج أو تشديد الرقابة على جودة المنتجات، بما يضمن طرح زيوت مطابقة للمواصفات وبأسعار عادلة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق التوازن في الأسواق.

وتناول الاجتماع مناقشة خطط تطوير شركات الزيوت، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، بما يساعد على تحسين جودة المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.

وشدد الوزير، على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع استمرار المتابعة الدورية من جانب الوزارة لضمان تحقيق المستهدفات الموضوعة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء محمد المحروقي العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية بالشركة القابضة.

كما شارك من جانب شركات الزيوت التابعة المهندس هشام جاد الله العضو المنتدب التنفيذي بشركة أبو الهول للزيوت والصابون، والمهندس حامد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، والمهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب التنفيذي بشركة طنطا للزيوت والصابون، والمهندس فؤاد حنيش العضو المنتدب التنفيذي بشركة النيل للزيوت والصابون، والمهندس محمد رفعت الرئيس التنفيذي لشركة الزيوت المستخلصة، والمهندس محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للزيوت.

