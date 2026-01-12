لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لم تحتمل سيدة فراق زوجها بعد وفاته، فلحقت به بعد 4 أيام فقط، في واقعة مؤثرة هزّت مشاعر أهالي مركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، بعد إعلان وفاة الحاجة "فاتن شلبي" زوجة الراحل "علي فضل الله"، اليوم الإثنين.

وسادت حالة من الحزن العميق بين الأهالي الذين نعوا الراحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها لحقت بزوجها حزناً على رحيله، داعين لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته، وأن يلهم أبناءها الثلاثة "عبده وإيهاب وعمر" الصبر والسلوان.

وكان أهالي المحمودية قد شيّعوا قبل أربعة أيام جثمان الزوج "علي فضل الله"، الذي توفي بشكل مفاجئ، وسط شهادات واسعة بحُسن سيرته وطيب معشره، قبل أن تلحق به زوجته لتُختتم قصة حياتهما بنهاية حزينة أثرت في الجميع.