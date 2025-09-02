ما فوائد ممارسة رياضة التنس؟

التنس رياضة ممتعة، تقدم فوائد صحية متعددة، سواء كانت بدنية، أو ذهنية، أو اجتماعية، كما يمكن ممارستها في جميع الأعمار.

إليك أبرز 5 فوائد صحية لممارسة التنس بانتظام، وفقا لموقع "فري ويل هيلث".

زيادة متوسط العمر

ممارسي رياضة التنس يعيشون أطول بحوالي 10 سنوات مقارنةً بغير الرياضيين، وتعد هذه الرياضة من بين الأنشطة الأكثر فائدة لإطالة العمر، وقد يكون ذلك بسبب كونها نشاطا اجتماعيا يعزز التواصل، وهو عامل مهم للعيش لفترة أطول.

تحسين صحة العظام والعضلات

تساعد ممارسة التنس وتمارين تحمل الأوزان على تقوية الجهاز العضلي الهيكلي وزيادة كثافة العظام، ما يقلل من آلام الظهر و خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

دعم الصحة النفسية

تُسهم رياضة التنس في تخفيف أعراض الاكتئاب وبناء علاقات اجتماعية قوية. كما أن الصوت الإيقاعي والمُهدئ للكرة عند ضربها بالمضرب يساعد على تقليل القلق وتحسين الحالة المزاجية.

تعزيز صحة القلب

التنس من التمارين الهوائية التي تدعم صحة القلب وتساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أنه يحسن من قدرة القلب والرئة على ضخ الدم وتزويد الجسم بالأكسجين.

تقوية الوظائف الإدراكية والذاكرة

تساعد رياضة التنس على تحسين سرعة رد الفعل والوظائف الإدراكية بشكل أكبر من رياضات أخرى مثل السباحة أو ركوب الدراجات. كما أنها تعزز الذاكرة العاملة والمرونة الإدراكية لدى الأطفال.

