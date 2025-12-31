يبحث الكثيرون عن طرق تساعدهم على التخلص من الكرش دون دون الحاجة إلى اتباع أنظمة غذائية صارمة أو التمارين المرهقة.

في هذا الصدد، تبرز القرفة كخيار شائع، بفضل فوائدها التي تسهم في دعم إنقاص الوزن عند تناولها بشكل معتدل، وفقا لموقع "health".

كيف تساعد القرفة على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش؟

تحسين حساسية الأنسولين

القرفة تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا تعزز حساسية الجسم للأنسولين، الأمر الذي يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم، هذا بدوره يقلل من تقلبات الطاقة المفاجئة، ويحد من نوبات اشتهاء الأطعمة السكرية والغنية بالسعرات الحرارية، وبالتالي التخلص من دهون البطن بصورة ملحوظة.

التحكم في الشهية والشعور بالشبع

القرفة تعمل على تأخير إفراغ المعدة، ما يمنح شعورا بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

تعزيز عملية الأيض

تُعرف أيضا بقدرتها على تنشيط عملية الأيض، وهي العملية التي يحول فيها الجسم الطعام إلى طاقة، وكلما كان الأيض نشطا، زادت قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل، حتى أثناء الراحة.

تقليل تراكم الدهون

يساعد إضافة القرفة إلى النظام الغذائي اليومي على الحد من تراكم الدهون عند منطقة الكرش، خاصة عند استخدامها باعتدال، إذ إن الإفراط في تناولها يسبب بعض الالتهابات أو آثارا جانبية.

كيفية إدخال القرفة في رحلة إنقاص الوزن

تتعدد الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها إدخال القرفة إلى النظام الغذائي اليومي والاستفادة من فوائدها في دعم فقدان الوزن، دون مجهود إضافي، وتشمل:

شاي القرفة

من أسهل وأكثر الطرق شيوعا، يكفي إضافة عود قرفة أو ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى كوب من الماء الساخن وتركه لبضع دقائق، مع إمكانية إضافة القليل من العسل أو شريحة ليمون لتحسين المذاق.

سموثي القرفة

يمكن تعزيز القيمة الغذائية للعصير الصباحي بإضافة رشة من القرفة، إذ تتماشى نكهتها مع فواكه مثل الموز والتفاح والتوت، لتكوين مشروب صحي ولذيذ يدعم التحكم بالوزن.

القرفة مع الشوفان

رش القرفة على دقيق الشوفان أو حبوب الإفطار في الصباح يمنح نكهة مميزة، بالإضافة إلى الشعور بالشبع وتنظيم الشهية.

قهوة القرفة

إضافة القليل من القرفة إلى القهوة قبل تحضيرها يمنحها مذاقا مختلفا، ويسهم في التحكم بالشهية خلال اليوم.

