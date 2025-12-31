شهدت منطقة عين شمس جريمة مأساوية راح ضحيتها الشاب "إسلام الدكتور"، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطلين أثناء دفاعه عن إحدى العاملات التي تعمل معه في كافيه من التحرش.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عامين مضيا، حين قدمت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا إلى منطقة عين شمس بعد وفاة والديها، بحثًا عن مصدر رزق يعينها على إعالة نفسها.

وخلال تلك الفترة تعرفت على الشاب "إسلام الدكتور"، المعروف بحسن الخلق، فتولى رعايتها هو ووالدته، ووفر لها فرصة عمل داخل كافيه وبلايستيشن "أفندينا" الذي يمتلكه.

ومع مرور الوقت، أصبحت الفتاة بمثابة فرد من أسرة الضحية، وكانت تناديه بـ"بابا"، رغم أنه لم يسبق له الزواج، ويتولى رعايتها والإنفاق عليها بمشاركة والدته.

وقبل أسبوع من الواقعة، دخل شخص يُدعى "أسد" إلى الكافيه، وبدأ في التحرش بالفتاة لفظيًا، إلا أنها امتنعت عن إبلاغ "إسلام" خشية تطور الأمر إلى مشاجرة.

وفي يوم الحادث، عاد المتهم رفقة شخص آخر، واستمر في مضايقتها، فدخلت الفتاة غرفة البلايستيشن التي كان يتواجد بها الضحية لتحتمي به، إلا أن المتهم غادر المكان فور رؤيته، عقب ذلك أخبرت الفتاة "إسلام" بما تعرضت له من مضايقات.

توجه الضحية إلى المتهم وصديقه لمعاتبتهما على تصرفاتهما، مطالبًا إياهما بالكف عن مضايقة الفتاة، إلا أن الأمر تطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، سدد خلالها المتهم "أسد" طعنة نافذة في صدر الضحية، أودت بحياته في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مقتل الشاب "إسلام الدكتور" على يد عاطلين، وتم تحديد هويتهما وضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

كواليس مشاجرة الـ 10 دقائق بين عصام صاصا ومدير شركة بأكتوبر

"جميلة" تطلب خلع زوجها: "بقى مدمن هيروين بعد العلاج من الحشيش"

"سرقني وضحك عليا".. عروس كروان مشاكل تفضح "فرح الترند" في محضر رسمي