7 أعشاب تحمي الكُلى وتساعد على السيطرة على السكر في الدم

مع حلول فصل الشتاء، يزداد الإقبال على المشروبات العشبية الدافئة، ليس فقط للشعور بالدفء، بل لما لها من فوائد صحية متعددة، خاصة لمرضى السكر ومن يعانون من مشكلات في الكُلى.

وبحسب ما جاء في صحيفة، timesofindia، أن بعض الأعشاب قد تلعب دورًا مساعدًا في دعم وظائف الكُلى وتنظيم مستويات السكر في الدم، عند استخدامها بشكل معتدل وتحت إشراف طبي.

القرفة

تُعد من أشهر الأعشاب المرتبطة بتنظيم سكر الدم، حيث، تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، تقلل ارتفاع السكر بعد الوجبات

تُستخدم بكميات صغيرة لتجنب أي آثار جانبية

الزنجبيل

يتميّز بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد على، تنشيط الدورة الدموية، دعم وظائف الكُلى، تحسين التمثيل الغذائي للسكر

الكركم

يحتوي على مادة الكركمين، التي، تقلل الالتهابات، تدعم صحة الكُلى، وتساعد في السيطرة على مقاومة الأنسولين

الحلبة

من الأعشاب المعروفة بدورها في خفض مستويات السكر في الدم، تحسين الهضم، تقليل امتصاص الجلوكوز بعد الأكل

البابونج

مشروب شتوي مهدئ، يساهم في، تقليل الالتهابات، دعم صحة الجهاز البولي، وتحسين النوم، ما ينعكس إيجابًا على ضبط السكر

النعناع

يساعد على، تحسين الهضم، وتقليل الانتفاخ، ودعم وظائف الكُلى بشكل غير مباشر

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة، ويعمل على، تقليل الإجهاد التأكسدي، ودعم صحة الكُلى، وتحسين تنظيم سكر الدم عند تناوله باعتدال