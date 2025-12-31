مشروبان يساعدان على فتح الشرايين وخفض ضغط الدم في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم أو ضعف الدورة الدموية، نتيجة انقباض الأوعية الدموية بفعل البرد.

ووفقًا لـ medicalxpress، أن بعض المشروبات الطبيعية قد تؤدي دورًا مساعدًا في دعم صحة الشرايين وتنظيم ضغط الدم، عند تناولها بانتظام

واعتدال.

- مشروب الزنجبيل الدافئ

يُعد الزنجبيل من أشهر المشروبات الشتوية ذات الفوائد الصحية، حيث يساعد على، تنشيط الدورة الدموية، وتحسين تدفق الدم في الشرايين، وتقليل الالتهابات التي تؤثر على صحة القلب.

كما تشير دراسات غذائية إلى أن الزنجبيل قد يساهم في خفض ضغط الدم بشكل طفيف عند تناوله بانتظام.

- مشروب الكركديه

يحتل الكركديه مكانة خاصة بين المشروبات المفيدة للقلب، إذ أظهرت أبحاث عديدة قدرته على، المساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين مرونة الأوعية الدموية، وتقليل الكوليسترول الضار، ويُنصح بتناوله دافئا في الشتاء دون إفراط في السكر.

أن هذه المشروبات مكملة للنظام الصحي وليست بديلًا عن العلاج مرضى الضغط والقلب يجب أن يلتزموا بالأدوية الموصوفة

يُفضّل استشارة الطبيب قبل الانتظام على أي مشروب عشبي