ماعز صغيرة تقتحم مسجدا أثناء الصلاة.. ماذا حدث؟ (فيديو)

كتب - سيد متولي

موقف طريف شهدته منطقة كيزيلتبه في مدينة ماردين التركية، حيث اقتحمت ماعز صغيرة مسجدا أثناء أداء المصلين الصلاة، في فيديو انتشر على موتقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الماعز وهي تقتحم المسجد في حي تشينارجيك، بينما كان المصلون منشغلين بأداء الصلاة، وتجولت بين الصفوف لفترة وجيزة.

ويمكن سماع صوت الماعز الذي طغى على صوت الجماعة، ولكن دون إلحاق أي ضرر أو فوضى، وهو ما سجلته كاميرات المراقبة.

وحرص المصلون على إخراج الماعز من المسجد بعد انتهاء الصلاة دون إيذائها، في مشهد طريف جعل البعض يبتسم من الموقف.

">

اقرأ أيضا:

6 أبراج محظوظة قد تصبح مليونيرات.. وأخرى مهددة بالإفلاس

"الحظ بيجري وراهم".. ثروة غير متوقعة وفرص سفر من نصيب 3 أبراج

4 أبراج الأقل حظا في نهاية أغسطس.. هل برجك بينها؟

بعد إعلان أول إصابة بـ"الدودة الحلزونية".. الأعراض وطرق الوقاية

تحمي القلب وتقوي المناعة.. أفضل 5 أنواع من المكسرات

منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما يحدث عند استخدام الثلج على البشرة