كتب - محمود عبده:

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من طنين الأذن المزمن، وهو حالة تسبب سماع أصوات مستمرة مثل الرنين أو الطنين، وتؤثر بشكل مباشر على جودة النوم والنشاط اليومي، مع ارتباط قوي بالتوتر والقلق والاكتئاب.

وبحسب mayoclinic، كشف علماء أمريكيون بقيادة عالم الأعصاب دانييل بولي من مستشفى ماساتشوستس العام أن طنين الأذن المزمن قد يرفع مستويات التوتر لدى المصابين من خلال إبقاء الجسم في حالة تأهب مستمرة تشبه استجابة "القتال أو الهروب".

وراقب الفريق تعابير وجه المشاركين المصابين وغير المصابين، ورصدوا حركات لا إرادية واتساع حدقة العين المرتبط بتقييم الضيق والتهديد، مما مكنهم من التنبؤ بشدة الحالة لدى المصابين.

وأظهرت النتائج أن المصابين كانوا أقل تعبيرا عن المشاعر عبر الوجه، بينما اتسعت حدقات أعينهم بشكل مفرط تجاه جميع الأصوات، ما يعكس استجابة الجسم لتقييم التهديد بشكل دائم، حتى تجاه الأصوات العادية.

أما المشاركون غير المصابين، فكانت استجابتهم الوجهية طبيعية ومتوافقة مع نوعية الصوت، مثل الابتسامة للأصوات اللطيفة والعبوس للأصوات المزعجة.

وأكد الباحثون أن هذه العلامات الحيوية الدقيقة توفر أداة جديدة لتقييم شدة الضيق الناتج عن الطنين، بعيدا عن الطرق الذاتية التقليدية مثل الاستبيانات.

ويأمل الفريق أن تساعد هذه النتائج في تطوير علاجات أكثر فعالية، بما في ذلك العلاج الصوتي، العلاج السلوكي المعرفي، أو إعادة تدريب الطنين، لحالة معقدة ما تزال أسبابها وأعراضها متنوعة.

