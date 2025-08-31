فيديو حقق مليوني مشاهدة.. مواجهة عنيفة بين رجل وثعبان خطير وهذا ما حدث

كتب – سيد متولي

انتشر فيديو على إنستجرام، نشره مايك هولستون، المهتم بالحياة البرية، على نطاق واسع، حيث يُظهر مواجهةً متوترةً وهو يُخرج ثعبانًا ضخمًا من قن دجاج بيديه العاريتين فقط.

وبحسب موقع ndtv، أثارت هذه الحادثة، التي حصدت أكثر من مليوني مشاهدة، مزيجًا من الصدمة والإعجاب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو هولستون وهو يدخل بهدوء إلى حظيرة دجاج حيث التفّ ثعبان ضخم بين الطيور، دون أي معدات واقية، شوهد وهو يمد يده ويستخرج الثعبان بحرص.

وتفاقم الموقف عندما انقضّ الثعبان فجأةً على وجهه، لكن ردود أفعال هولستون السريعة سمحت له بالنجاة من الضربة بصعوبة.

ورغم الخطر الذي كاد أن يُصيبه، حافظ على رباطة جأشه، مواصلاً مخاطبة الكاميرا وتقديم تفاصيل عن الزاحف، وينتهي المقطع بهولستون وهو يُعيد وضع الثعبان، معلنا عن نيته نقله إلى مكان أكثر أمانا، بعيدا عن الدجاج وصغار البط المنهكة.

وعلّق هولستون على المنشور قائلاً: "عُثر على ثعبان وحشيّ من صباح اليوم في قنّ الدجاج"، مُعرّفًا الثعبان بأنه ثعبان "سجادة".

وأثارت دراما الفيديو جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول شجاعة الرجل والمخاطر الكامنة في التعامل مع الحيوانات البرية.

"الطريقة التي تجنبتَ بها ضربة الرأس تلك بعفوية. أحب مشاهدتك أنت وريكي تتعاملان مع الثعابين. هناك بالتأكيد فن في ذلك. فن سأشاهده بكل سرور من هاتفي الآيفون. إلى الأبد"، علق أحد المستخدمين.

"ظننتُ أن شيئًا ما قد حدث لك. لم أرَك. أنا سعيد لأنك ما زلت على قيد الحياة. استمر في إثارة قلقنا"، كتب مستخدم آخر.

يا أخي، كيف عرفتَ أنه لن يضربك وأنتَ أمامه مباشرةً؟ هل هو الشعور؟ أم لغة الجسد؟ أمر مذهل، علق مستخدم ثالث.