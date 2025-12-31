قرع العسل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي توفر فوائد مذهلة لصحة الجسم، وتدفعك إلى إدراجه في نظامك الغذائي.

وبحسب موقع "integrishealth"، نستعرض في السطور التالية تأثير تناول قرع العسل على الصحة.

1- غني بمضادات الأكسدة :

يحتوي على مضادات الأكسدة، وغني بالبيتا كاروتين وفيتامين ج وفيتامين هـ، ما يحمي الخلايا من التلف ويقي من خطر تنشيط الخلايا السرطانية، ويحمي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كما يعزز نضارة البشرة.

2- يعزز صحة جهاز المناعة

يعتبر قرع العسل غني بالفيتامينات الضرورية لصحة جهاز المناعة، ومنها فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، بالإضافة إلى الحديد والزنك، حيث تعمل هذه الفيتامينات على تعزيز صحة المناعة ومساعدتها في مكافحة العدوى والوقاية من الأمراض.

3- دعم صحة القلب

يساعد البوتاسيوم الموجود في قرع العسل على خفض ضغط الدم، بينما تعمل الألياف ومضادات الأكسدة على تقليل الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم، ما يحمي الأوعية الدموية، ويقي من خطر الجلطات القلبية ويعزز كفاءة القلب.

4- تعزيز الرؤية

يعد قرع العسل غني بفيتامين أ، الذي يعمل على تحسين حدة البصر ودعم صحة العين بشكل عام، وخاصة في الإضاءة المنخفضة.

5- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي قرع العسل على الألياف التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء المنتظمة ودعم صحة الأمعاء.

6- يعزز صحة الجلد

تعمل الكاروتينات كواقي طبيعي من الشمس، وفيتامين سي ضروري لإنتاج الكولاجين، ما يدعم صحة الجلد ويقي من الشيخوخة المبكرة.

7- يحسن الحالة المزاجية وجودة النوم:

يحتوي قرع العسل على التربتوفان، الذي يساعد على إنتاج السيروتونين المنظم للمزاج، والذي يساعد على الاسترخاء والنوم.

8- الوقاية من زيادة الوزن

يعد قرع العسل من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعلك تشعر بالشبع وتقي من تناول الأطعمة وزيادة الوزن.

اقرأ أيضا:

ليست كلها آمنة.. أعشاب تخفض ضغط الدم وأخرى ترفعه بشكل خطير

الإفراط في المكملات الغذائية يسبب الإصابة بهذا المرض

لماذا تجد صعوبة في ترك السرير عند الاستيقاظ؟

متى تصبح جرثومة المعدة خطيرة؟.. حسام موافي يحذر من هذه العلامات

تحدث في البطن.. علامة تحذيرية قد تكشف أمراضا خطيرة