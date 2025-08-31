إعلان

"من بطوط إلى ميكي ماوس".. لماذا ترتدي الشخصيات الكرتونية القفازات؟

03:30 م الأحد 31 أغسطس 2025

"من بطوط إلى ميكي ماوس".. لماذا ترتدي الشخصيات الك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

منذ فجر التاريخ، لطالما حير سؤال البشرية: لماذا ترتدي الشخصيات الكرتونية القفازات؟، من ميكي ماوس، إلى بطوط وسونيك، لدرجة أنه من الغريب رؤية شخصية كرتونية مجسمة دون قفازات، ولكن لماذا تنتشر هذه الظاهرة؟.

توفير الوقت

بحسب موقع Collider ، فإنه منذ عام 1929، بدأت شخصية "ميكي ماوس" ارتداء قفازات بيضاء لتوفير الوقت في رسم التفاصيل، ما يسمح للرسامين بالتركيز على عناصر أخرى مثل الأصابع الأربعة والرأس.

إظهار حركات الأيدي

في الأفلام "الأبيض والأسود"، كانت هناك صعوبة في رؤية حركات الأيدي بسبب الألوان الداكنة، لذلك، ساعدت القفازات البيضاء في وضوح الحركة وجعلت تعبيرات الشخصية أكثر وضوحا للمشاهد.

تعزيز الطابع الإنساني

منح ارتداء القفازات، مع أربعة أصابع فقط، الشخصيات الكرتونية مظهرا أقرب للإنسان دون أن تفقد الشخصية بساطتها الكوميدية.

بطوط ميكي ماوس القفازات الشخصيات الكرتونية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية