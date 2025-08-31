"من بطوط إلى ميكي ماوس".. لماذا ترتدي الشخصيات الكرتونية القفازات؟

كتب – سيد متولي

منذ فجر التاريخ، لطالما حير سؤال البشرية: لماذا ترتدي الشخصيات الكرتونية القفازات؟، من ميكي ماوس، إلى بطوط وسونيك، لدرجة أنه من الغريب رؤية شخصية كرتونية مجسمة دون قفازات، ولكن لماذا تنتشر هذه الظاهرة؟.

توفير الوقت

بحسب موقع Collider ، فإنه منذ عام 1929، بدأت شخصية "ميكي ماوس" ارتداء قفازات بيضاء لتوفير الوقت في رسم التفاصيل، ما يسمح للرسامين بالتركيز على عناصر أخرى مثل الأصابع الأربعة والرأس.

إظهار حركات الأيدي

في الأفلام "الأبيض والأسود"، كانت هناك صعوبة في رؤية حركات الأيدي بسبب الألوان الداكنة، لذلك، ساعدت القفازات البيضاء في وضوح الحركة وجعلت تعبيرات الشخصية أكثر وضوحا للمشاهد.

تعزيز الطابع الإنساني

منح ارتداء القفازات، مع أربعة أصابع فقط، الشخصيات الكرتونية مظهرا أقرب للإنسان دون أن تفقد الشخصية بساطتها الكوميدية.