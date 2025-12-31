إعلان

علامة في الجفن تدل على ارتفاع الكوليسترول.. لا تتجاهلها

كتب : شيماء مرسي

02:00 م 31/12/2025

صورة تعبيرية

النتوءات التي تعرف طبيا باسم "الأورام الصفراء" والتي تظهر بالقرب من الجفون على الأجزاء العظمية من الوجه قد تكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وهذه الأورام الصفراء عبارة عن ترسبات دهنية تتكون نتيجة زيادة الكوليسترول وتظهر أيضا في مناطق حول الركبتين والمرفقين، وتعد مؤشرا على خلل في كيفية معالجة الجسم للدهون.

لذا إذا لاحظت ظهور كتل بيضاء أو صفراء حول جفنك، وخاصة عند الحاجبين يكون ذلك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

علامات أخرى تدل على ارتفاع الكوليسترول

ألم في الصدر، وفقا لـ "mayoclinic"

الدوخة.

الصداع.

برودة الأطراف.

الإجهاد.

ضيق التنفس.

الحالات التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

فرط كوليسترول الدم العائلي.

داء الكلى المزمن.

السكري.

فيروس نقص المناعة البشري ومرض الإيدز.

قصور الدرقية.

الذئبة.

زيادة الوزن والسمنة.

انقطاع النفس النومي.

