منها "منزل الغموض".. 4 أماكن لا تخضع لـ قانون الجاذبية

كتب – سيد متولي

قانون الجاذبية من أبرز القوانين الطبيعية التي تنظم حياتنا على الأرض، لكن هناك أماكن على كوكبنا يبدو فيها أن هذا القانون لا يعمل كما هو متوقع، حيث تسجل ظواهر غريبة مثل تدحرج الأشياء صعودا، أو تحرك سيارات دون محرك، أو وقوف الأشخاص في أوضاع غير منطقية، فما هي هذه الأماكن؟.

منزل الغموض

بحسب موقع listverse، يقع "منزل الغموض" في ولاية أوريجون الأمريكية، وهو معلم سياحي يجذب الآلاف سنويا لزيارة الظواهر العجيبة فيه، حيث تتدحرج الكرات للأعلى وتشعر بميلان غير طبيعي لجسمك.

التل المغناطيسي

التل المغناطيسي في كندا، الواقع في مقاطعة أونتاريو، يشهد ظاهرة غريبة حيث تتحرك السيارات صعودا تلقائيا عندما تكون في وضع الحياد، ويعتقد البعض أن السبب في ذلك خداع بصري يجعل الطريق يبدو منحدرا بينما هو صاعد، في حين يراه آخرون ظاهرة غامضة.

حجر كوتشي

يقع حجر كوتشي في مدينة كوتشي الهندية، على منحدر حاد ظل ثابتا لقرون رغم الزلازل والأمطار، ما يثير تساؤلات حول كيفية استقراره، كما يعتبره بعض السكان المحليين حجرا مقدسا.

طريق الجاذبية المفقودة

يقع طريق الجاذبية المفقودة في جزيرة أوكيناوا اليابانية، حيث تتدحرج الأجسام عكس الانحدار وتسير المياه ضد الجاذبية، ورغم أن التفسير العلمي يشير إلى خداع بصري بسبب ميلان الأشجار والمباني، إلا أن التجربة مدهشة.