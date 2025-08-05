في دقيقة واحدة.. تمرين بسيط لحرق الدهون وحماية القلب

كتبت- شيماء مرسي

كشفت البروفيسورة والخبيرة في علوم التمارين الرياضية بجامعة كارولينا الجنوبية كاتي هيرش، أن الجري لمدة دقيقة واحدد يوميا قد يحمي من أمراض القلب.

الجري السريع هي طريقة تدريب تتضمن جهودا قصيرة ومكثفة للغاية تتراوح مدتها عادة بين 15 ثانية ودقيقة واحدة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتبع هذه الفترات المكثفة فترات تعافي نشط، حيث تقلل من شدة الجري أو تتوقف تماما لاستعادة طاقتك.

الجري السريع يمكن أن يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون في حالة الراحة مقارنة بتمارين الكارديو المستمرة.

وهذا النمط من التدريب المتقطع عالي الكثافة يعمل على تعزيز V02 max وهو مقياس لمدى قدرة الجسم على معالجة الأكسجين أثناء التمرين.

ويرتبط ارتفاع V02 max بتحسن اللياقة البدنية وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يشير إلى أن الجسم يستخرج الأكسجين من الدم ويستخدمه بكفاءة.

ومع تقدمنا في السن، نميل إلى فقدان ألياف العضلات من حيث الحجم والكمية، وهو ما يشكل مشكلة.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا مشكلات خطيرة مثل آلام أسفل الظهر وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام وآلام عرق النسا.

لذا فإن عملية التنشيط يمكن أن تسهم في الحفاظ على هذه الألياف المسؤولة عن السرعة والقوة والتي غالبا ما يتم استخدامها بشكل غير كافٍ في الأنشطة اليومية مما يؤدي إلى تحسين المرونة ونطاق الحركة.

والجري السريع يعد أيضا أحد التمارين القلبية الوعائية القليلة التي تدعم كثافة العظام وخاصة في مناطق مثل العمود الفقري والوركين.

وهذه الظاهرة تعرف بقانون وولف، حيث عندما يجري شخص ما، فإنه يطبق معدلات عالية من القوة على الأرض من خلال انقباض وإرخاء عضلاته، مما يؤثر على العظام، وهذا الضغط هو الذي يؤثر بشكل مباشر على زيادة كثافة العظام.

والركض السريع يحفز العضلات بشكل أفضل من أي نوع من أنواع تمارين القلب الثابتة مثل الجري لمسافات طويلة أو المشي.

ورغم أن ممارسة التمارين الرياضية أثبتت أنها تعزز الصحة العقلية، إلا إن الركض السريع قد يسهم في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالخرف.

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