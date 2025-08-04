خطر خفي.. حسام موافي يحذر مرضى الكوليسترول من هذا الأمر

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامجه ربي زدني علما من تناول أدوية الكوليسترول.

مخاطر أدوية الكوليسترول

وقال أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: "أدوية الكوليسترول في بعض الأحيان قد تسبب الكثير من المشكلات الصحية لبعض الأشخاص".

تأثير أدوية الكوليسترول على العضلات

وتابع موافي: "في الحالات الشديدة قد تسبب الشعور بألم عضلي حاد وتكسير العضلات".

وأضاف حسام: "تكسير العضلات بمرور الوقت قد يجعل المريض غير قادر على المشي".

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