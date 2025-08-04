تصدرت التريند بعد القبض عليها.. 11 معلومة عن البلوجر أم مكة

كتبت- شيماء مرسي

تصدرت البلوجر "أم مكة" تريند جوجل بعد القبض عليها بتهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق مخالف للآداب العامة.

وتشمل الاتهامات نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وإثارة الجدل والتشكيك في مصادر ثروتها، بهدف جذب المشاهدين وتحقيق أرباح مالية.

واعترفت المتهمة بأنها نشرت هذه الفيديوهات بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد نستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن البلوجر أم مكة، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-اشتهرت ببيع الفسيخ والأسماك المملحة على منصات التواصل الاجتماعي.

-تقيم في القاهرة مع زوجها ووالدتها وأبنائها.

-بدأت نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2022.

-في الثلاثينات من عمرها.

-لديها 3 أبناء.

-بدأت مشروعها بمبلغ بسيط، ومع مرور الوقت زادت شهرتها على منصات التواصل الاجتماعي.

-تتصدر أم مكة التريند بين الحين والآخر، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها مشاجرتها المتكررة مع أشخاص آخرين، أو بسبب مقاطع الفيديو التي تظهرها وهي تعد الفسيخ لأطفالها.

-تتلقى دعم كبير من المتابعين خلال البث المباشر على منصة تيك توك.

-أثارت مكاسبها المالية حالة من الجدل مؤخرا، خاصة بعدما اشترت مجوهرات ذهبية وشقة وسيارة فارهة.

-وقعت مشادة كلامية حادة بينها وبين إعلامية شهيرة داخل أحد الاستوديوهات خلال تسجيل حلقة تلفزيونية.

-نشرت مقطع فيديو مع البلوجر "أم سجدة" تتضمن ألفاظا وعبارات اعتبرها البعض غير لائقة.

-يتابعها عبر حسابها بموقع "فيسبوك" أكثر من 700 ألف متابع، وعلى منصة تيك توك أكثر من مليون متابع.