20 صورة.. بعد تتويجه بلقب ملك جمال لبنان 2025 - من هو سعد الدين حنينة؟

توج الشاب اللبناني سعد الدين حنينة، منذ أيام، بلقب ملك جمال لبنان 2025، بعد منافسة قوية جمعت 17 متسابقًا من مختلف المناطق اللبنانية.

ابن مدينة صيدا الجنوبية خطف الأضواء بثقته وحضوره اللافت، إذ أجمع أعضاء لجنة التحكيم على أن فوزه لم يكن قائمًا على المظهر فقط، لكنه عكس تكامل الشكل والمضمون ووعيه المجتمعي ومبادراته الخيرية، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

الحفل الذي قدمته الإعلامية أنابيلا هلال شهد عروضًا مسرحية وأزياء عكست القوة والشباب، فيما أضفت النجمة نوال الزغبي لمسة فنية خاصة بفقرتها الغنائية، بينما ترأست لجنة التحكيم النجمة نادين نسيب نجيم إلى جانب عدد من خبراء الجمال والصحة والإعلام.

من هو سعد الدين حنينة؟

يبلغ حنينة من العمر 27 عامًا، وهو من مواليد عام 1998.

ينحدر من مدينة صيدا في جنوب لبنان.

يحمل شهادة جامعية في علوم التغذية الرياضية.

يعمل في مجال التدريب البدني وعروض الأزياء.

يُعرف بنشاطه الخيري وتبنيه مبادرات لدعم الصحة النفسية ورعاية الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري.

ومن المنتظر أن يُعرض الحفل كاملًا مساء السبت على شاشة MTV اللبنانية، لينقل كواليس التتويج وأجواء المنافسة التي تعكس صورة جديدة للجمال الرجالي القائم على الثقافة والوعي الاجتماعي.

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