هنا الزاهد بإطلالة ساحرة.. ما سر اختيارها لـ اللون الأصفر؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة ساحرة ومميزة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة.

وقد حازت إطلالتها على إعجاب الكثيرين، الذين أثنوا على أناقتها وجمالها.

ووفقا لموقع "quora"، فإن ارتداء اللون الأصفر يمنح المرأة إطلالة مشرقة وجذابة تلفت الأنظار، مما يجعله مناسبا لمختلف المناسبات.

بالإضافة إلى ذلك، اللون الأصفر يتناغم بشكل جميل مع مختلف ألوان البشرة، خاصة البشرة السمراء والبرونزية، حيث يبرز جمالها ويمنحها إشراقة طبيعية.

ويمكن تنسيقه مع مجموعة واسعة من الألوان مثل الأبيض، الأسود، والبيج، والأزرق، والأخضر.

تفاصيل الفستان

ارتدت هنا فستان طويل وواسع باللون الأصفر مصنوع من قماش خفيف وشفاف متعدد الطبقات، مما يمنحه مظهرا منتفخا

ويتميز الفستان أيضا بكشكشة رقيقة على الأكمام ومنطقة الصدر.

إكسسورات بسيطة

نسقت هنا مع إطلالتها أقراط متدلية باللون الأبيض اللامع.

مكياج ناعم وتسريحة شعر جذابة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا مكياج طبيعي وبسيط يبرز ملامحها، خاصة عينيها.

أما بالنسبة لتصفيفة الشعر، فاختارت هنا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.