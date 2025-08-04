هل شعرت يوما بأنك مشلول وأنت نائم؟- اعرف السر المفاجيء

كتبت- أسماء مرسي:

تخيل أن تستيقظ وتشعر أنك لا يمكنك تحريك جسمك أو حتى التحدث، هذه الحالة المخيفة تُعرف بشلل النوم.

تحدث عندما يعلق الدماغ بين مرحلتي النوم واليقظة، فيظل الجسم في حالة ارتخاء تام رغم استعادة الوعي، غالبا ما تكون مؤقتة وتستمر لبضع دقائق فقط، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"health".

أعراض شلل النوم

أثناء نوبة شلل النوم، يعاني الشخص من الأعراض التالية:

عدم القدرة على تحريك الذراعين أو الساقين.

العجز عن الكلام.

شعور بثقل أو ضغط على الصدر.

الإحساس بالخروج من الجسد أو ما يُعرف بالانفصال الجسدي.

هلوسات سمعية أو بصرية، مثل الإحساس بوجود شخص في الغرفة.

النعاس أو التعب المفرط خلال النهار.

كيف يشعر المصاب أثناء شلل النوم؟

رغم من أن الشخص يكون واعيا بما يدور حوله، إلا أنه:

لا يستطيع الحركة أو الكلام.

يستطيع فقط تحريك عينيه والتنفس.

يشعر بالخوف أو الذعر أو العجز التام.

كم تستغرق نوبة شلل النوم؟

تختلف مدة النوبات من شخص لآخر، وتستمر من بضع ثوان إلى نحو 20 دقيقة، لكنها عادة لا تتجاوز بضع دقائق.

أسباب شلل النوم

هناك عدة عوامل تُسهم في حدوثه، منها:

النوم القهري.

قلة النوم أو اضطراب النوم.

جداول نوم غير منتظمة.

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

القلق، الاكتئاب، أو اضطراب ما بعد الصدمة.

استخدام بعض الأدوية أو المخدرات.

كيف ولماذا يحدث شلل النوم؟

يحدث شلل النوم أثناء الدخول أو الخروج من مرحلة النوم العميق (REM)، حيث يُرسل الدماغ إشارات لإرخاء عضلات الجسم لمنعك من تنفيذ الأحلام جسديا.

لكن في بعض الأحيان، يستيقظ الدماغ قبل أن تنتهي هذه المرحلة، فيظل الجسم في حالة "شلل مؤقت"، ما يؤدي إلى عدم القدرة على الحركة رغم الوعي الكامل.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

يمكن أن يصاب أي شخص بشلل النوم، لكنه أكثر شيوعا بين:

من لديهم نمط نوم متغير.

من يعانون من ضغط نفسي أو إرهاق.

أولئك الذين تبدأ الأعراض لديهم في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

تحدث النوبات بكثرة في العشرينات والثلاثينات من العمر.

علاج شلل النوم

- تحسين عادات النوم، والحفاظ على غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة.

- تقليل التوتر والقلق، عن طريق ممارسة التأمل أو التنفس العميق أو اليوجا قبل النوم.

- تجنب النوم على الظهر، وجرّب النوم على الجنب.

- علاج اضطرابات النوم، مثل الخدار أو الأرق، التي قد تكون مرتبطة بالنوبات.

- تجنب تصفح الهاتف قبل النوم مباشرة، وخفض الإضاءة قبل النوم.

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