تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

كتب – سيد متولي

بعض الأطعمة لا تغذي أجسامنا فحسب، بل تحميها أيضًا من الأمراض الضارة كالسرطان، فما تتناوله أهم من المضادات الحيوية والعلاجات القوية، ويلعب دورًا أكبر بكثير في الوقاية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

وبحسب تايمز أوف إنديا، يمكن لسبعة أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، والمركبات المضادة للالتهابات، تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

التوت

التوت غني بفيتامين سي والألياف والمغذيات النباتية المضادة للسرطان مثل الأنثوسيانين، وقادر على تحييد الجذور الحرة التي تقتل الخلايا وربما تسبب السرطان.

يمكن مزج التوت في العصائر، أو إضافته إلى الشوفان، أو تناوله طازجًا كوجبة خفيفة، حفنة منه يوميًا توفر حماية كبيرة على المدى الطويل.

البروكلي والقرنبيط

تحتوي هذه الخضراوات على تركيزات عالية من المركبات النباتية الطبيعية، مثل السلفورافان والجلوكوسينولات، التي تنقي الجسم من السموم وتمنع نمو الخلايا السرطانية.

وتحسن الخضراوات الصليبية وظائف الكبد وتسهل الهضم، ما يجعلها مثالية للوجبات اليومية، ويمكن طهيها على البخار قليلاً، أو تحميصها، أو إضافتها إلى السلطات - فهي سهلة التحضير ولذيذة للغاية، وتوفر حمايةً كبيرة، خاصة ضد سرطان القولون والثدي والرئة، تناول بضع حصص أسبوعيًا يمكن أن يساهم بشكل كبير.

الثوم والكركم

يستخدم الثوم والكركم في المطابخ المنزلية منذ مئات السنين، وهما من التوابل القوية المضادة للالتهابات ذات الخصائص المضادة للسرطان.

الثوم غني بالأليسين، الذي يمنع نمو الخلايا السرطانية ويحفز وظيفة المناعة، كما أن المكون النشط في الكركم، الكركمين، يثبط الالتهاب ويمنع تكون الأورام.

وتعد إضافة الثوم الطازج إلى الوجبات أو الكركم إلى الشاي والكاري طريقة بسيطة لتحسين الصحة العامة؛ وينبغي أن يكون هذان المكونان جزءًا من الطبخ اليومي لأكثر من مجرد نكهة.

اللوز والجوز

تحتوي المكسرات على مضادات أكسدة ومعادن مثل السيلينيوم وفيتامين هـ، والتي تساعد على إصلاح الخلايا والحد من الالتهابات. وقد ثبت أن الجوز، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 والبوليفينول، يبطئ نمو الخلايا السرطانية، أما اللوز، فيوازن الهرمونات ويوفر الألياف.

يعد تناول حفنة يومية من المكسرات المختلطة طريقة سهلة ومرضية للحفاظ على صحة جيدة على المدى الطويل، كما أنها تفيد صحة الدماغ والبشرة والقلب، وهي ميزة رائعة.

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