تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

كتبت- أسماء مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أقوى العلاقات العلمية في الطب هي العلاقة الإحصائية، وتطبيقا لذلك، أشار إلى أن الإحصائيات أثبتت أن معظم المصابين بسرطان الرئة "حوالي 80%" هم من المدخنين.

كما أوضح خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الخطر لا يقتصر على المدخن المباشر فقط، بل يشمل "المدخن السلبي" الذي يتعرض لدخان السجائر بشكل مستمر، مثل زوجة الشخص المدخن.

خطورة سرطان الرئة.. مرض صامت في بدايته

تكمن الخطورة الكبرى لسرطان الرئة في طبيعته "الصامتة" خلال مراحله المبكرة، لا تظهر أي أعراض واضحة على المريض إلا بعد تطور المرض، وتشمل الأعراض السعال المستمر، أو وجود دم في البلغم، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو الشعور بالألم.

غياب الأعراض المبكرة يؤدي إلى تأخر التشخيص بشكل كبير، ما يجعل علاج سرطان الرئة أكثر صعوبة.

الفحص الدوري والكشف المبكر

نظرا لطبيعة المرض الصامتة، شدد "موافي" على أن الحل الأمثل يكمن في الكشف المبكر.

ونصح جميع المدخنين بضرورة إجراء أشعة على الصدر بشكل دوري وروتيني كإجراء وقائي، حتى في حالة عدم وجود أي شكوى، لاكتشاف أي بؤر سرطانية في مراحلها الأولى، ما يرفع من فرص نجاح العلاج بشكل كبير.