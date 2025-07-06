تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تعمل على تقليل نسبة الأملاح في الجسم، وبالتالي إذا كنت تشعر بالتوتر بسهولة، أو الغضب أو القلق، أو تعاني من خفقان مفاجئ في القلب، قد تكون هذه علامات خفية لارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وهنا يجب الاستعانة بهذه الأطعمة لتقليل المخاطر.

وبحسب تايمز أوف إنديا، هناك أطعمة لتقليل مستويات الصوديوم بشكل طبيعي في الجسم، وهي:

الفواكه

إضافة الفاكهة إلى النظام الغذائي اليومي يحسن الصحة ويحسن ضغط الدم، تناول فاكهة مثل الموز والبرتقال والفراولة غنيٌّ بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم إفراز الصوديوم في الجسم.

الخضروات الورقية

من الطرق الأخرى لتقليل الصوديوم والحفاظ على توازن صحي للعناصر الغذائية إضافة الخضراوات الورقية كالسبانخ والكرنب إلى النظام الغذائي، فهي غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلاهما يساعد على مُواجهة آثار الصوديوم، يمكن إضافة هذه الخضراوات الورقية بسهولة إلى السلطات والعصائر والأطباق المطبوخة، ما يجعلها خيارًا مُتنوعًا.

البطاطس

البطاطس مصدر ممتاز للبوتاسيوم، يُعزز خبزها أو سلقها بقشرها فوائدها الغذائية، كما تساعد على التخلص من الصوديوم الزائد مع توفير العناصر الغذائية الأساسية.

الخيار

الخيار منعش ومرطب، وقليل الصوديوم، يساعد محتواه العالي من الماء على طرد الصوديوم الزائد من الجسم، استمتع به في السلطات، والعصائر، أو كوجبة خفيفة مقرمشة.

الثوم

لا يُضفي الثوم نكهةً مميزةً على وجباتك فحسب، بل يُساعد أيضًا على خفض ضغط الدم ومستويات الصوديوم.

البنجر

البنجر غني بالنترات، التي تُحسّن تدفق الدم وتُخفّض ضغط الدم، حلاوته الطبيعية تجعله إضافة رائعة للسلطات والعصائر، كما يُساعد على التخلص من الصوديوم الزائد.

الزبادي

لا يُعد الزبادي قليل الدسم مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين فحسب، بل يحتوي أيضًا على البوتاسيوم، يُساعد على تعزيز صحة الأمعاء، كما أن خصائصه البروبيوتيكية تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وهو أمر بالغ الأهمية للتحكم في مستويات الصوديوم.

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