تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير

كتب – سيد متولي

عند مراقبة مستويات الكوليسترول لديك ، قد تُشير عيناك إلى وجود نسبة عالية من هذه المادة الدهنية، وتكمن مشكلة زيادة الكوليسترول في الجسم في أنه قد يُؤدي في النهاية إلى انسداد الأوعية الدموية، ما قد يُسبب سكتة دماغية أو نوبة قلبية تُهدد الحياة .

وفقًا لأخصائيي العيون في مركز كير أوبتكس ببريطانيا، فإن ظهور "نتوءات صفراء حول العينين" مؤشر على ارتفاع خطير في مستويات الكوليسترول، تُعرف هذه النتوءات الصفراء باسم "زانثالاسما"، وتستدعي زيارة الطبيب فورًا.

ويرجع ذلك إلى أن هذه النتوءات قد تكون نذيرًا لثلاث حالات خطيرة للغاية: التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وانسداد الوريد الشبكي، وقوس القرنية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن فحص الدم يمكنه التحقق من مستويات الكوليسترول الحالية لديك، ويمكن للممرضة أو الطبيب متابعة نتائجك.

تتضمن قراءة الكوليسترول عادةً الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والكوليسترول غير HDL، يجب أن تكون قراءة الكوليسترول الكلي الصحي أقل من 5 مليمول / لتر في حين أن HDL (نوع جيد من الكوليسترول) يكون أعلى من 1 مليمول / لتر.

أما بالنسبة للكوليسترول غير HDL - القراءة التي تهم حقًا - فإن الشخص السليم لديه قراءة أقل من 4 مليمول / لتر.

كيفية خفض مستويات الكوليسترول

يمكن أن تؤدي التغييرات الغذائية البسيطة إلى إحداث فرق كبير في مستويات الكوليسترول لديك.

على سبيل المثال، بدلاً من فطائر اللحوم أو النقانق، من الأفضل تناول الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

لمزيد من التوضيح، استبدل فطيرة اللحم بالسلمون، والذي لا يزال من الممكن تقديمه إلى جانب البطاطس المهروسة والبازلاء.

بدلاً من الأرز الأبيض، اختر الأرز البني؛ واستبدل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة؛ واختر المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

عندما يتعلق الأمر بتناول الوجبات الخفيفة، فإن أفضل الخيارات هي المكسرات والبذور والفواكه (بدلاً من الكعك والبسكويت).

ومن المهم أيضًا ممارسة النشاط وتحريك جسمك لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا، مثل المشي السريع، أو السباحة، أو ركوب الدراجات، أو ممارسة الرياضة.