"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

كتبت- أسماء مرسي:

ظنت جينا بورثويك، البالغة من العمر 31 عاما، أن أعراضها المتكررة وشعورها بالإرهاق المستمر كانا مجرد نزلة برد عابرة، لكن الحقيقة كانت صادمة، حيث اكتشفت إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل دون أن تدري.

رحلة التشخيص الصعبة

وصفت جينا بالتفصيل كيف بدأت الأعراض الجسدية بالظهور تدريجيا، كانت تحتاج للذهاب إلى الحمام فور تناول الطعام، ولاحظت وجود دم في البراز، بالإضافة إلى تقلصات في البطن.

وخلال الفحص، كُشف عن ورم كبير جدا كان على وشك التسبب في انسداد معوي كامل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

السرطان في المرحلة الثالثة والعلاج

تبين أن السرطان كان في المرحلة الثالثة، ما يعني أنه بدأ بالانتشار لكنه لم يصل إلى أجزاء بعيدة من الجسم.

خضعت جينا لعملية جراحية استغرقت 8 ساعات لإزالة الورم، وتليها دورة علاج كيميائي لمدة 4 أشهر للقضاء على أي خلايا سرطانية متبقية.

علامات يجب الانتباه إليها

تشمل العلامات الأخرى لسرطان الأمعاء:

آلام البطن.

وجود كتلة في البطن.

الانتفاخ.

الشعور بالتعب الشديد.

ضيق التنفس.