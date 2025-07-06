كتبت- أسماء مرسي:

تصدر الفنان أمير صلاح الدين "التريند" بعد كشفه عن معاناته من تمدد شرياني ضخم في المخ، وذلك خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية "مني الشاذلي" على قناة "ON".

ما هو تمدد الأوعية الدموية الدماغية؟

تمدد الأوعية الدموية الدماغية هو انتفاخ يتكون في منطقة ضعيفة من شريان داخل الدماغ أو حوله، يحدث نتيجة ضغط تدفق الدم المستمر، ما يجعل الشريان يتمدد ويصبح أكثر عرضة للانفجار.

معظم هذه التمدد يكون صغيرولايسبب أي أعراض، ومع ذلك، إذا ضغط الانتفاخ على الأعصاب أو أنسجة المخ القريبة، أو إذا تسرب أو تمزق، فإنه يؤدي إلى نزيف في الدماغ يشكل خطرًا على الحياة ويتطلب علاجا فوريا، وفقا لموقع "clevelandclinic".

مخاطر تمزق الشريان في المخ

عند تمزق تمدد الأوعية الدموية، ينسكب الدم في أنسجة الدماغ المحيطة، مسببا تورما ويؤدي إلى صداع شديد ومفاجئ يُعرف بـ"صداع الرعد".

ويسبب تمزق الشريان إلى مشكلات صحية خطيرة مثل:

النزيف تحت العنكبوتية (SAH)

نزيف بين الدماغ والأنسجة المحيطة به، وهو السبب الرئيسي لحوالي 90% من هذه الحالات.

السكتة الدماغية النزفية.

تضييق الأوعية الدموية، ما يقلل وصول الأكسجين للمخ.

تراكم السائل حول الدماغ.

زيادة غير منضبطة في النشاط الكهربائي للدماغ.

فقدان الوعي لفترة طويلة.

حوالي 50% من حالات تمزق تمدد الأوعية الدموية تؤدي إلى الوفاة.

أعراض تمدد الشرايين في المخ

تختلف الأعراض حسب ما إذا كان التمدد ممزقا أم لا:

أعراض التمدد الممزق:

صداع الرعد، ألم شديد ومفاجئ.

غثيان وقيء.

تصلب الرقبة.

مشكلات في الرؤية.

نوبات صرع.

جفن متدلي وحدقة عين متسعة.

ألم فوق العين وخلفها.

ارتباك، ضعف، خدر، أو فقدان الوعي.

أعراض تمدد الشرايين الدماغية غير الممزق

الصداع.

تغيرات الرؤية.

اتساع حدقة العين.

خدر أو وخز في رأسك أو وجهك.

ألم فوق العين وخلفها.

النوبات.

أسباب وعوامل خطر تمدد الأوعية الدموية في المخ

متلازمة إهلرز دانلوس الوعائية.

مرض الكلى المتعدد الكيسات السائد جسديًا.

متلازمة مارفان.

خلل التنسج العضلي الليفي.

تشوه شرياني وريدي.

وجود تاريخ عائلي لتمدد الأوعية الدموية.

كما يمكن أن تضعف العديد من العادات الخاطئة جدران الشرايين بمرور الوقت، وتشمل:

التدخين.

ارتفاع ضغط الدم.

تعاطي المخدرات، خاصة الكوكايين.

الإفراط في تناول الكحول.