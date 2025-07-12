تناولها يوميا.. 9 أطعمة تحميك من 5 سرطانات خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

تشهد حالات الإصابة بالسرطان تزايدا ملحوظا في ظل انتشار أنماط الحياة غير الصحية والأنظمة الغذائية غير المتوازنة التي تعتمد على الأطعمة المصنعة والمعلبة بكثرة.

ومع ذلك يوجد بعض الأطعمة التي تتمتع بخصائص طبيعية مضادة للسرطان، نكشفها لكم وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

القرنبيط

من الخضراوات الصليبية التي تمتلك خصائص مضادة للسرطان، لذا فإن تناوله بانتظام قد يسهم في خفض خطر الإصابة بسرطان الرئة والحد من نمو الأورام.

الحمص

يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي ترتبط بالوقاية من السرطان، لذا فإن تناوله يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، لاحتوائه على أحماض دهنية قصيرة السلسلة مضادة للالتهابات.

البروكلي

يحتوي على مركبات الجلوكوسينولات والإندول-3-كاربينول والسلفورافان، التي تسهم في مكافحة تلف الخلايا والالتهابات وتبطئ تطور الأورام.

التوت الأزرق

يحتوي على مضادات الأكسدة "الأنثوسيانين" مما يساعد على على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي وخفض خطر الإصابة بالسرطان.

الجوز البرازيلي

يساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، وذلك بفضل احتوائه على السيلينيوم الذي يسهم في تقوية المناعة ويقي من سرطان البروستاتا.

الثوم

يرتبط تناول الثوم الطازج بالوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي، ويعود ذلك إلى احتوائه على مركبات الكبريت الغنية بخصائص مضادة للميكروبات، والتي تمنع المواد المسرطنة التي تدمر الخلايا وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الطماطم

تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وهو نوع من الكاروتينات التي تسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والرئة.

الفراولة

غنية بمضادات الأكسدة "الفلافونويدات والتانينات" التي تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية والأورام.

بذور الشيا

مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ALA والألياف، لذا فإن تناوله يعتبر مضاد للالتهابات والسرطان.

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